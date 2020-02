El siempre polémico actor frustrado devenido en conductor de televisión, Baby Etchecopar, brindó una escatológica charla en el Semanario Argentino de Miami, Estados Unidos, y se mostró más verborrágico y nauseabundo que de costumbre. Con expresiones que bien podrían ser tildadas de apologéticas a la violencia de género y manifestándose en contra de la democracia en Argentina y América Latina, el «Ángel de la Medianoche», dijo que la región no está preparada para presidentes democráticos y bregó por un éxodo de contribuyentes a Uruguay para secar las arcas del Estado.

“Vine a hablar mal del gobierno argentino al cual yo detesto, porque estamos pasando una situación terrible y más que a hablarles, vine a pedirles ayuda porque el pueblo está anestesiado”, fueron algunas de las primeras palabras del mamarracho en una charla que duró más de una hora y en la que le dedicó insultos y críticas al kirchnerismo y hasta al gobierno de Cambiemos.

“Nosotros tuvimos un cáncer hace 70 años que se llamó Perón y la metástasis en este momento es terrible. Volvieron los delincuentes y vamos camino a ser Venezuela», aseveró el invitado en la conferencia, afirmando tener “los huevos al plato” por el peronismo y a raíz de esperar por “un futuro que no llega”.

“El país va sin rumbo. Sin timón ni timonel. Yo creo que en junio, julio, la Argentina se hunde, y ojalá que no se hunda como en los ’70, que nos llevaron a una guerra civil”, sostuvo Etchecopar sobre la sangrienta última dictadura cívico-militar.

Además trató de “vieja loca descerebrada” a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A la fundadora de Madres de Plaza de Mayo la tildó de “insoportable” y a Estela de Carlotto de “asquerosa”. Además, aseguró muy pronto que Cristina será nuevamente la jefa de Estado, porque “Fernández es un fantoche colectivero”.

El periodista de 67 años contó que espera concretar el sueño de irse a vivir a Miami dentro de poco, debido a que los Estados Unidos, según él, “es un país que tiene todo hecho”, mientras que para América Latina dedicó palabras controversiales.

“Voy a decir algo muy duro, pero quiero que lo interpreten literalmente: Latinoamérica no es para presidentes democráticos. Todavía no está preparada”, expresó Baby, que fue fervorosamente aplaudido por su público, y añadió: “Disculpen la franqueza, pero no es fascismo, porque justamente por algo siempre caímos en el fascismo. Somos como la mujer del tango que necesita el cachetazo para sentirse hembra. Necesitamos que nos tengan cagando para poder ser un país, y después vienen los Derechos Humanos y estos roñosos con el verso de Venezuela, los desaparecidos y la dictadura. Alemania mató muchísima gente, y yo la verdad que el otro día estaba viendo La Lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993), y la verdad es que se levantaron y fueron potencia, pero mucho más el pueblo judío. ¿Cómo es posible que no nos podamos levantar nosotros? Y bueno, no se puede levantar si el papá es narcotraficante, un hermano asesino y una hermana prostituta”.

“Creo que una solución posible sería hacer un éxodo de los que pagamos impuestos, irnos aunque sea a Uruguay, esperar que se sequen y dejar que ellos, que son tan genios, arreglen el país”, indicó el conductor sin medias tintas.

Luego de señalar que Rodríguez Larreta “le hizo la interna a Macri y que lo volvió loco”, Etchecopar se deshizo en elogios para Patricia Bullrich, revelando una frase que ella le dijo tiempo atrás cuando le preguntó sobre la situación de Argentina y la inseguridad. “Me contestó: ‘Yo los quiero sacar a todos con patadas en el culo y Larreta no me deja’. Es la estadista que hace falta, con gente como ella se saca adelante el país”, sostuvo el periodista.